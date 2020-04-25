جامعة البصرة تعلن عن خمس براءات اختراع لمواجهة جائحة كورونا

2020/04/25 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

أعلنت جامعة البصرة، السبت (25 نيسان 2020)، خمس براءات اختراع من ابتكار الفريق البحثي العلمي في الجامعة.

وقال رئيس الجامعة الدكتور سعد شاهين في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "من اهم الابتكارات التي قدمتها الجامعة خلال الازمة هي عزل فيروس كورونا من سعال الأشخاص المصابين بدلا من اخذ المسحة من الشخص المصاب التي قد تحدث العديد من الاخطاء بالتشخيص، كما قدمنا براءة اختراع عبارة عن فلتر ورقي به سواب طبي لعزل الفايروس ثم يوضع بالوسط الناقل وينقل للمختبرات حيث اعطانا نتائج إيجابية".

واضاف شاهين :"عرضنا كيفية عزل الفيروس من الادرار والبراز للمصابين لأنه قد ينتقل منهم قبل الاعراض وصممنا Kit من البداية ثلاثي القاعدة وتيوبات وبعمل انتاجي محلي".

وتابع أن "البراءة الاخرى فقد كانت عبارة عن أقراص معقمة للمياه الثقيلة والانهار لأن المرضى قد يطلقون الفايروس من البراز ولذا يجب التعقيم لكيلا يذهب للأنهار او المياه وربما يصيب الأسماك لذلك صممنا اقراص تزيل اعراضه".

واشار إلى أن "البراءة الثالثة، هي الاهم وهي الوسط الناقل، اول منتج لجامعة البصرة منذ بداية جائحة كورونا وهو بشكل بودر سريع الاذابة ووصلنا لـإنتاج 35 ألف وسط ناقل و70 ألف سواب طبي وزع لكل المحافظات في العراق وهو سهل الذوبان وممكن كشف وتشخيص المصابين من خلاله وايضا عرضنا كابينة لعزل الأشخاص المصابين داخل الردهة وفوق السرير غطاء يتضمن فتحات تضاف من خلاله الأوكسجين حيث يمكن الطبيب من ان يعالجه وهو داخل الكابينة للحفاظ على المستشفى وحماية الكادر الطبي والصحي من الإصابة".

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

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وطلب بيان صادر عن محا

بغداد اليوم-بغداد

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