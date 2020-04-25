محافظة بغداد تعلن عن استقبال طلبات اصحاب المطاعم الراغبين بالعمل في رمضان

2020/04/25 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت محافظة بغداد عن استقبال طلبات اصحاب المطاعم الراغبين بالحصول على اجازة العمل خلال شهر رمضان...





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