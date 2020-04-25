2020/04/25 | 19:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجامعة المستنصرية تنظم الكترونياً مؤتمرها العلمي الثالث عن المشكلات التربوية والاضطرابات النفسية في مدارس العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/25 | 19:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجامعة المستنصرية تنظم الكترونياً مؤتمرها العلمي الثالث عن المشكلات التربوية والاضطرابات النفسية في مدارس العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجامعة المستنصرية تنظم الكترونياً مؤتمرها العلمي الثالث عن المشكلات التربوية والاضطرابات النفسية في مدارس العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).