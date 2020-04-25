عند وقت الافطار .. تجدد الاشتباكات العشائرية في البصرة

2020/04/25 | 19:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مراسل كلكامش في البصرة ، مساء اليوم السبت ، بتجدد نزاع عشائري مسلح في منطقة الكرمة التابعة الى قضاء الهارثة شمالي البصرة ، عند وقت الافطار ، نتيجة خلافات قديمة بين اطراف من عشيرة واحدة وسقط على اثرها 3 قتلى سابقا. وذكر مراسلنا ، ان الاشتباكات تجددت مساء اليوم نتيجة خلافات قديمة بين اطراف من عشيرة واحدة بعدما عادت المواجهات المسلحة بوقت "السحور" من ليلة البارحة.واضاف ، ان عدد من المواطنين ناشدو القوات الامنية بضرورة التدخل والسيطرة عليه كونه يثير الرعب ويشل الحياة في المنطقة فضلاً عن كون مصدر خطر وتهديد لأرواحهم، مؤكدين انه يتجدد لليوم الثالث على التوالي.

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