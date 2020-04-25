بغداد تباشر بإصدار إجازات فتح المطاعم خلال رمضان

2020/04/25 | 19:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت الحكومة المحلية لمحافظة بغداد، مساء اليوم السبت، عن استقبال طلبات المطاعم الراغبة بالحصول على اجازة العمل خلال شهر رمضان.وذكرت المحافظة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها "تعلن عن استقبال طلبات اصحاب المطاعم الراغبين بالحصول على اجازة العمل خلال شهر رمضان المبارك (خدمة التوصيل حصرا)".وأضافت انها "تستقبل الطللبات اعتبارا من يوم غد الاحد ولغاية يوم الخميس المقبل".وبينت ان المطلوب "المستمسكات المطلوبة هي هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية او البطاقة الوطنية الموحدة +بطاقة السكن، صورتان حديثة لصاحب المطعم، سند ملكية المطعم او عقد ايجار والاجازة الصحية".

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