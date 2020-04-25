تعليمات ونداء من محافظة بغداد إلى المطاعم الراغبة بالعمل في رمضان

2020/04/25 | 19:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجهت محافظة بغداد اصحاب المطاعم الراغبين بالعمل خلال رمضان وبخدمة التوصيل المنزلي حصرًا إلى التوجه لتسليم طلباتهم.وقالت الامانة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تعلن محافظة بغداد عن استقبال طلبات اصحاب المطاعم الراغبين بالحصول على اجازة العمل خلال شهر رمضان المبارك (خدمة التوصيل حصرا) اعتبارا من يوم الاحد الموافق […]

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