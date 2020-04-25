أقراص لمنع عدوى المياه ووسائط لنقل المسحات واستخلاص الفيروس من السعال.. جامعة البصرة تتحدث عن 5 براءات اختراع!

2020/04/25 | 20:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت جامعة البصرة، السبت، عن الحصول على 5 براءات اختراع منذ بداية أزمة كورونا.وقال رئيس الجامعة الدكتور سعد شاهين في بيان تلقت “يس عراق”نسخة منه، إن “من اهم الابتكارات التي قدمتها الجامعة خلال الازمة هي عزل فيروس كورونا من سعال الأشخاص المصابين بدلا من اخذ المسحة من الشخص المصاب التي قد […]

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