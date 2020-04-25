بريطانيا تعلن عدد المتوفين بكورونا في المستشفيات

2020/04/25 | 20:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – سجلت وزارة الصحة البريطانية السبت 813 وفاة إضافية بكوفيد-19 في المستشفيات، ما يرفع الحصيلة الاجمالية إلى 20319.وشهدت الحصيلة اليومية ارتفاعا عن اليوم السابق الذي سجلت خلاله 684 وفاة، وذلك رغم اعتبار الحكومة أن البلاد تجاوزت ذروة الوباء.لكن جامعة أوكسفورد تؤكد أن هذا الرقم لا يعكس التطور الزمني الفعلي للجائحة، […]

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