صحة الكرخ توجه تحذيراً شديد اللهجة: يجب حظر التجمعات

2020/04/25 | 20:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شدد مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، السبت، على ضرورة الغاء جميع التجمعات سواءً مجالس العزاء أو الأفراح أو غيرها، فيما اشار الى ان تسجيل اصابات قليلة لا يعني عدم تواجد الفيروس.

وقال الحجامي في بيان اطلعت عليه شفق نيوز، إن "تسجيل اصابات قليلة لا يعني عدم وجود الفايروس وبكل حال من الاحوال، قد يكون هناك من يحمل الفايروس ويتجول بحرية بين المناطق".

وأضاف أن "من المهم جداً إلغاء كل أنواع التجمعات سواء مجالس العزاء او الافراح او غيرها ولا تكن سبباً في موت الابرياء".

وأردف الحجامي بالقول، "فقط اصحاب المهن الحرة والموظفين بإمكانهم الخروج مع ارتداء الكمامة و تعقيم او غسل اليدين بإستمرار اما غيرهم فلا، شخص واحد فقط من العائلة يخرج للتسوق مع لبس الكمامة ايضاً"، منوها على ان "التواصل مع الاقارب والاصدقاء والجيران عن طريق الهاتف مع قطع التزاور نهائياً".

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