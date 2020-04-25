قفزة جديدة بالاعداد.. العراق يسجل 55 إصابة بكورونا في 7 محافظات

2020/04/25 | 20:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الصحة اليوم السبت تجسيل 55 إصابة جديدة بكورونا في قفزة جديدة بالاعداد.وقالت الوزارة إنه “تم فحص (١١٠٤) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق (عدا كردستان) لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٦٨٢٢٤).” -واضافت انه “سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم […]

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