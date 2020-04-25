بعد تسجيل 33 اصابة جديدة بكورونا.. بغداد على موعد مع حظر التجوال الشامل مجدداً

2020/04/25 | 20:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديبدو ان العاصمة بغداد، ستشهد في الساعات المقبلة، قرارات حاسمة، لخلية الازمة الخاصة بتفشي فيروس كورونا، باصدارها لقرار اعادة الحظر الشامل لبغداد بعد تسجيل 33 اصابة بالفيروس لهذا اليوم السبت، وفق الموقف الوبائي الذي اصدرته قبل قليل وزارة الصحة والبيئة.ووفقاً تلك المؤشرات، فإن المطالبات البرلمانية والاخرى للمسؤولين في وزارة الصحة، بالعودة الى فرض حظر التجوال الشامل، لعدم التزام بعض المواطنين بالاجراءات الوقائية، تؤكد مساعي اعضاء خلية الازمة الى تلافي هذه "النكسة" الصحية ومعالجة الخطأ الكبير الذي تمثل باعتماد حظر جزئي اثر بشكل كبير على تزايد عدد الاصابات بكورونا في مختلف مناطق العاصمة.وسبق ان لوحت خلية الأزمة الحكومية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، مساء امس الجمعة، بإعادة الحظر الشامل للتجوال، بسبب قلة ‏الالتزام بالوقاية من فيروس كورونا‎.‎وقال عضو الخلية عباس الحسيني في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس" إنه "خلال الـ72 ‏ساعة المقبلة سيتم عقد اجتماع عاجل لخلية الازمة واعادة تقييم الوضع وامكانية اعلان حالة ‏الطوارئ وفرض حظر التجوال الكلي في العراق بالقوة وقطع المحافظات من قبل الجيش".‏وأضاف، أن "ذلك يأتي بسبب مخاوف من عودة انتشار فيروس كورونا بشكل اوسع وعدم ‏التزام المواطنين بالوقاية".من جانبه، توقع مدير صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي، مساء امس الجمعة، زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في جانب الكرخ من العاصمة خلال الايام القليلة المقبلة، مشيرا الى اهمية عزل جانبيّ العاصمة.وذكر الحجامي في منشور عبر صفحته في موقع "فيسبوك" وتابعته "كلكامش برس"، قائلاً "من المتوقع جداً زيادة أعداد الإصابات في الايام المقبلة".واضاف "ناديت مرارًا بعزل الكرخ عن الرصافة وتقطيع المناطق وغلقها وعزل بعضها عن الآخر".واوضح الحجامي ان "رفع الحظر جزئياً ليس معناه حرية الخروج من المنزل والتجول بحرية بسبب او بدون سبب بل يجب التزام المنزل وعدم الخروج نهائياً الاّ لضرورة ماسّة مع اتباع طرق الوقاية والسلامة عند الخروج وعدم التقارب مع الآخرين وعدم المصافحة".ونوه مدير صحة الكرخ الى انه "لا زلنا نمسك بزمام الامور والوضع تحت السيطرة بشرط التزام الناس بالنصائح".واكد الحجامي "لا يوجد دليل علمي على وجود اكثر من نوع واحد من الفيروسات في العراق وعلى العموم كل فيروسات كورونا خطرة وكل الأعمار معرضة للإصابة".

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