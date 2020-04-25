الصحة تسجل 55 إصابة جديدة بكورونا في العراق

2020/04/25 | 20:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة والبيئة، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، في ارتفاع ملحوظ بعد أن شهد الأسبوع الماضي تراجعاً تنازلياً في عدد الإصابات.وقالت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تم فحص 1104 نموذجا في المختبرات المختصة في العراق عدا إقليم كردستان لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 68 ألفاً و224 نموذجاً".وأضافت أن "المختبرات سجلت لهذا اليوم 55 إصابة في العراق موزعة كالتالي: 29 إصابة في جانب الرصافة، و3 في مدينة الطب، وإصابة واحدة في جانب الكرخ من بغداد، و12 في البصرة، و3 في ذي قار، و2 في كل من المثنى والسليمانية ودهوك، وإصابة واحدة في اربيل ".وأكدت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة اليوم بالمرض، مشيرة إلى "شفاء 20 مصاباً من كورونا، توزعوا بواقع: 11 في البصرة، و4 في النجف، و2 في كل من ذي قار والسليمانية، وحالة شفاء واحدة في اربيل ".وذكرت أن "مجموع الإصابات بلغ 1763، والوفيات 86، والشفاء 1224 حالة".وشددت الوزارة على "ضرورة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتوصيات الحماية الشخصية والمجتمعية وخطورة التراخي في تطبيق توجيهات وزارة الصحة واللجنة العليا مما قد يؤدي الى حدوث حالات تفشي وبائي".

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