صحة الكرخ تحذر من جميع التجمعات سواءً مجالس العزاء أو الأفراح أو غيرها

2020/04/25 | 20:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اكد مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي على ضرورة الغاء جميع التجمعات سواءً مجالس العزاء أو الأفراح أو غيرها، فيما اشار الى ان تسجيل اصابات قليلة لا يعني عدم تواجد الفيروس.وقال الحجامي في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم السبت إن “تسجيل اصابات قليلة لا يعني عدم وجود الفايروس وبكل حال من الاحوال، […]

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