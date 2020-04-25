العراق يعلن تسجيل 55 إصابة بكورونا و20 حالة شفاء خلال 24 ساعة

2020/04/25 | 20:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق اليوم السبت.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم انه تم فحص (١١٠٤) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق (عدا كردستان) لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٦٨٢٢٤).– سجلت […]

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