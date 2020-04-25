صحة المثنى توضح تفاصيل حالتي كورونا المسجلتين اليوم

2020/04/25 | 20:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنىاعلن الدكتور عون هاني المالكي مدير عام صحة المثنى عن ورود إصابتين جديدة في المثنى بعد اخذ المسحات من المرضى وهذه الإصابات لمرضى ملامسين وجاءت النتيجة اليوم موجبة و تم نقلهم الى العزل في الردهة الانتقالية.وبذلك يكون العدد الموجود الان 21 مصاب راقد في العزلوندعو الجميع بالبقاء في منازلهم واخذ بالارشادات الصحيه./انتهى7

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