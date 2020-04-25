2020/04/25 | 20:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد بالرغم من قضاءه أكثر من أربعة عقود من الزمن في الكتابة وعالم الاعلام، الا ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لا يملك الخلفيات السياسية والاقتصادية التي تؤهله لقيادة الحكومة من هذا الجانب.ومع لحظة تكليف الكاظمي عولت اغلب الكتل السياسية على ان تكون له شخصية قوية لها كلمتها على الاحزاب السياسية المتحاصصة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل للكاظمي رؤيا سياسية واقتصادية تخرج العراق من أزمته الحالية؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل للكاظمي رؤيا سياسية واقتصادية تخرج العراق من أزمته الحالية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).