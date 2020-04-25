كردستان تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/04/25 | 20:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… انها مستمرة في اجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19 في اقليم كوردستان، مبينا أن مجموع الاشخاص الذين حجروا خلال المدة الماضية بلغ (8945) بقي منهم في الحجر الان […]

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