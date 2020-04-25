بلد خليجي يسجل ثلاث حالات انتحار لوافدين في 24 ساعة

2020/04/25 | 20:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت منطقة صباح السالم في محافظة مبارك الكبير الكويتية، يوم السبت، حالة انتحار لوافد من الجنسية الهندية، تعد الحالة الثالثة في 24 ساعة في الكويت.

وبحسب حساب "أمن ومحاكم" الكويتي، لقي الوافد حتفه بعدما شنق نفسه على سلم في بناية بمنطقة صباح السالم في ثاني أيام شهر رمضان، وفقاً لما كشف عنه.

وشهد، يوم أمس الجمعة، حالتي انتحار منفصلتين، الأولى في ساعات الصباح لوافد فلبيني قام بشنق نفسه داخل دورة للمياه بالمستشفى الأميري، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

أما الحالة الثانية، فكانت لوافد مصري في محافظة الفروانية، أقدم على شنق نفسه في داخل مسكنه، بعد تقبيل رأس زوجته وابنه، بحسب إفادة الزوجة وهي مصرية أيضاً.

ويشير المراقبون الى انه بعد تفشي فيروس "كورونا" المستجد في العالم، وفرض الحكومات الالتزام بحظر التجوال، تعددت صور الملل بين الناس في أثناء بقائهم داخل المنازل، ففيما لجأ البعض إلى الغناء من الشرفات لجأ البعض الآخر إلى ألعاب التسلية، فيما قرر الوافدون الثلاثة إنهاء حياتهم في الكويت.

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