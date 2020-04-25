العالم يخسر 200 ألف إنسان جراء كورونا

2020/04/25 | 20:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شهد العالم يوم السبت ارتفاع عدد الوفيات من جراء وباء فيروس كورونا إلى أكثر من 200 ألف، وهي حصيلة محزنة في خضم معركة بين البشرية وهذا الوباء الذي أصاب ما يقرب من 3 ملايين إنسان.

وبحسب أرقام جامعة جونز هوبكز، صباح السبت، فقد وصل عدد وفيات فيروس كورونا إلى 197 ألفا و698 حالة، وسجل أكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة، ثم تليها إيطاليا فإسبانيا.

وكانت أرقام وفيات فيروس كورونا قد وصلت إلى 190 ألفا، صباح الجمعة، أي أنه تم تسجيل أكثر من 7 آلاف حالة وفاة خلال الساعات الأخيرة.

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