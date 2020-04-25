2020/04/25 | 20:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة التعليماليوم السبت، انتهاء الكورس الاول في جميع الجامعات والمعاهد العراقية يوم غد الاحد.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “وزارة التعليم العالي تعلن عن انتهاء الكورس الاول (الفصل الاول) في جميع الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية والاهلية وللدراستين الصباحية والمسائية ابتداء من يوم غدا الاحد المصادف ٢٠٢٠/٤/٢٦”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد أشهر متعثرة: التعليم تعلن انتهاء الكورس الأول للجامعات.. وهذا موعد بدء الكورس الثاني) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد أشهر متعثرة: التعليم تعلن انتهاء الكورس الأول للجامعات.. وهذا موعد بدء الكورس الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).