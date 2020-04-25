2020/04/25 | 20:40 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملعب الأكثر تطوراً في العراق يتحدى جائحة كورونا ويبصر النور قريباً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/25 | 20:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملعب الأكثر تطوراً في العراق يتحدى جائحة كورونا ويبصر النور قريباً) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملعب الأكثر تطوراً في العراق يتحدى جائحة كورونا ويبصر النور قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).