تقرير: السيستاني يدعم الكاظمي لتحجيم أدوار الحشد الشعبي

2020/04/25 | 20:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن أعلنت أربعة فصائل عراقية مسلحة، مقرّبة من المرجع الديني في #العراق #علي_السيستاني، حملة لإقناع مجموعات مقاتلة شبه رسمية بتغيير جهة ارتباطها لتكون #الحكومة_العراقية بدلاً من هيئة #الحشد_الشعبي، التي تسيطر عليها #إيران كلياً.أفادت…

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