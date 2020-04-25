روسيا.. إصابة 8 طلاب في معهد “سوفوروف” العسكري بكورونا

2020/04/25 | 20:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إصابة 8 من تلاميذ أحد فروع معهد “سوفوروف” العسكري بفيروس كورونا المستجد.وأضافت الوزارة في بيان أصدرته اليوم السبت، أن الإصابات سجلت بين طلاب يتعلمون في فرع المعهد بمدينة تفير التي تقع على بعد حوالي 180 كم شمالي موسكو.وأكدت أن التلاميذ المصابين تم عزلهم عن بقية […]

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