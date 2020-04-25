419 وفاة بكورونا بالجزائر.. والأردن ينصح “الجميع” بالكمامات

2020/04/25 | 20:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… في ظل اقتراب الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم من 3 ملايين، تستمر الدول العربية بتسجيل حالات جديدة، كما تشهد ارتفاعاً في أعداد المتعافين، وفي بعض الأحيان بالوفيات.الجزائر..419 وفاة وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات.وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بكورونا في الجزائر إلى 3256، والوفيات […]

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