الركابي: الكاظمي لم يتعامل مع الشيعة كمكون ويطرح كل استحقاقاتهم

2020/04/25 | 20:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد اكد النائب كاطع الركابي، السبت، بان رئيس الوزراء المكلف لم مع الشيعة كمكون ويطرح استحقاقاتهم وقال الركابي وهو عضو ائتلاف دولة القانون في حديث لـ/ المعلومة/، ان “رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لم يتعامل بشكل متساوي وهناك فارق كبير بتعامله مع السنة والاكراد وبين المكونات الشيعية رغم ان الاخيرة هي من اختارته ورشحته للمنصب”.[…]

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