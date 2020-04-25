فرنسا.. ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب كورونا إلى 22614

2020/04/25 | 20:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةقالت وزارة الصحة الفرنسية اليوم السبت إن حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في فرنسا زادت 369 حالة لتصل إلى 22614 شخصا.ومن جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات الخميس الماضي، إن استجابة الدول الأوروبية لمواجهة كورونا غير متناغمة وستتفاقم المشكلة إذا لم نصححها.وأضاف الرئيس الفرنسي: نحن بحاجة إلى استجابة أوروبية قوية لأزمة […]

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