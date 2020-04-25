صحة ذي قار توضح تفاصيل الحالات الـ 3 المؤكد اصابتها بكورونا اليوم وتوزيعها الجغرافي

2020/04/25 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدرت دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم السبت، توضيحا بشأن الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا.

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