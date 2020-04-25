منظمة الصحة تحذر: المتعافون من كورونا معرضون للعدوى

2020/04/25 | 20:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت أنه “لا دليل” حالياً على أن المتعافين من مرض كوفيد-19 ولديهم أجسام مضادة غير معرضين لعدوى ثانية بفيروس كورونا المستجد.وحذرت المنظمة في ملخص علمي من إصدار “جوازات حصانة” أو “شهادات أمان من المخاطر” لمن أصيبوا وقالت إن هذا الأمر قد يزيد من خطر الانتشار لأن هؤلاء […]

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