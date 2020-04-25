امانة العاصمة: مجسر كراج الامانة سيكون سالكاً مع رفع حظر التجوال

2020/04/25 | 20:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكدت امانة بغداد، اليوم السبت، ان مجسر كراج الامانة سيكون سالكاً مع رفع حظر التجوال غدا صباحا.وذكرت الأمانة في بيان تلقت “العهد نيوز” ، نسخة منه، انها” أنجزت المرحلة الاولى من صيانة مجسر كراج الامانة الذي يربط منطقتي الكرادة بالغدير والمتمثلة بقشط الاسفلت بالكامل ولكلا الجانبين ( ذهاباً واياباً ) وسيكون […]

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