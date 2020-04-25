الموقف الوبائي: طفرة جديدة لمؤشر كورونا.. والصحة تحذر من تفشي الوباء

2020/04/25 | 20:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل عشرات الإصابة الجديدة بفيروس "كورونا" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تصدرت بغداد خارطة الإصابات الجديدة في العراق

وذكرت الوزارة في بيان لها، يوم 25 نيسان/أبريل، أن مختبراتها أجرت 1104 فحوصات لنماذج جديدة، ليرتع مجموع النماذج التي تم فحصها منذ تسجيل أول إصابة في العراق 68 ألف و224 نموذجًا.

وبينت الوزارة، أن المختبرات سجلت 55 إصابة جديدة، تصدرتها بغداد بـ29 حالة في الرصافة و3 في مدينة الطب وواحدة في الكرخ، تلتها البصرة بـ12 ثم ذي قار بثلاث حالات، فيما سجلت محافظة المثنى حالتين، ومثلها في دهوك والسليمانية مع حالة في أربيل.

ولم تسجل البلاد حالات وفاة جديدة، حيث أكدت وزارة الصحة تسجيل 20 حالى تماثلت للشفاء التام، مؤكدة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 1763، بمجموع وفيات بلغ 86 حالة، مقابل 1224 حالة تماثلت للشفاء.

وأكدت وزارة الصحة والبيئة، على ضرورة "تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتوصيات الحماية الشخصية والمجتمعية وخطورة التراخي في تطبيق توجيهات وزارة الصحة واللجنة العليا، مما قد يؤدي إلى حدوث حالات تفشي وبائي".

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