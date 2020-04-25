تعرف على أصحاب مليارات زاد كورونا ثرواتهم!

2020/04/25 | 20:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أظهر تقرير جديد نشره معهد الدراسات السياسية IPS بأن ثروات أصحاب المليارات الأميركيين، مثل: مؤسس أمازون (جيف بيزوس)، ورئيس تسلا (إيلون ماسك)، ارتفعت بنسبة 10% تقريبًا خلال جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.جيف بيزوس وأشار التقرير إلى أن ازدياد ثروة أصحاب المليارات الأميركيين جاء في حين يتجه نحو 22 مليون أميركي للبقاء […]

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