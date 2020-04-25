2020/04/25 | 20:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مدير صحة ذي قار، عبد الحسين الجابري، مساء اليوم السبت، عن تفاصيل الاصابات الثلاث بفيروس كورونا التي سجلتها المحافظة اليوم.وقال الجابري في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت تسجيل 3 إصابات جديدة في المحافظة، الاصابة الاولى لوافد من خارج العراق من سكنة منطقة الحبوبي".وأضاف "اما الإصابتان الثانية والثالثة فهما من سكنة منطقة السايح في الناصرية ملامسين لاحد المصابين".وأكد الجابري انه "مع تسجيل هذه الحالات الثلاث فقد بلغ عدد المصابين ومنذ بداية أزمة الكورونا ولغاية اليوم 63 اصابة، 35 حالة منها اكتسبت الشفاء التام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار توضح الاصابات الثلاث التي سجلتها اليوم) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار توضح الاصابات الثلاث التي سجلتها اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).