كورونا ينهش في البرازيل وسط تحذيرات طبية من حجم الكارثة

2020/04/25 | 20:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأنهكت اصابات فيروس كورونا المستشفيات والمشارح والمقابر في جميع أنحاء البرازيل، حيث تقترب أكبر دولة في أميركا اللاتينية من أن تصبح واحدة من النقاط الساخنة الموبوءة في العالم.وحذر مسؤولون طبيون في ريو دي جانيرو، وأربع مدن برازيلية رئيسية أخرى على الأقل، من أن أنظمة المستشفيات التي يعملون بها على وشك الانهيار، أو أنها مكتظة بالفعل لدرجة تمنع استقبال المزيد من المرضى.ووفق بكة "سكاي نيوز" يتوقع خبراء الصحة أن يكون عدد الإصابات في البلاد، البالغ تعداد سكانها 211 مليون نسمة، أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه، بسبب عدم كفاية الفحوص المختبرية وتأخرها.وفي غضون ذلك، لم يبد الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو أي إشارة على التراجع عن إصراره على أن كورونا هو مرض غير خطير نسبيًا وأنه لا توجد حاجة لإجراءات التباعد الاجتماعي الأوسع نطاقا لإيقافه، وكان قد قال إنه ينبغي عزل البرازيليين المعرضين لمخاطر عالية فقط.في ماناوس، أكبر مدينة في ولاية الأمازون، قال المسؤولون إن "إحدى المدافن اضطرت لحفر مقابر جماعية لأنه كان هناك الكثير من الوفيات".ويقوم عمال بدفن 100 جثة في اليوم، وهو معدل يبلغ ثلاثة أضعاف متوسط الدفن قبل الفيروس.وذكر يتالو رودريغز، وهو سائق عمره 20 عامًا لدى متعهد خدمات جنائزية في ماناوس، إنه نقل "الجثة تلو الأخرى على مدى أكثر من 36 ساعة دون راحة".وأضاف "كان هناك الكثير من الوفيات، مما اضطر صاحب العمل إضافة عربة ثانية لنقل الموتى".وحتى الآن، أكدت وزارة الصحة ما يقرب من 53 ألف إصابة بكورونا وأكثر من 3600 حالة وفاة.

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