مسؤول حكومي بديالى يعلن رفع 10 ملفات للنزاهة للتحقيق لوجود شبهات “فساد”

2020/04/25 | 20:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلن مسؤول حكومي في ديالى، السبت، عن رفع 10 ملفات للنزاهة للتحقيق لوجود شبهات فساد مالي واداري.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “قائممقامية بعقوبة رفعت 10 ملفات للنزاهة وحكومة ديالى المحلية للمطالبة بالتحقيق في مشاريع تخص قطاعات مختلفة منها الكهرباء والطرق لوجود شبهات فساد مالي واداري بالاضافة […]

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