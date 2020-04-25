وكالة الأدوية الفرنسية تحذّر من علاج لكورونا أستخدم في العراق

2020/04/25 | 21:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة جددت وكالة الأدوية الفرنسية تحذيرها للأطباء، اليوم السبت، من استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين في مكافحة كوفيد-19، في وقت يزداد القلق حيال آثاره الجانبية.ويؤكد مسؤولون في وزارة الصحة العراقية ان العلاج المذكور استخدم ضمن بروتوكول علاجي في العراق لتخفيف اثار المرض .

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