هل تصبح إفريقيا البؤرة العالمية الجديدة لفيروس كورونا؟

2020/04/25 | 21:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةجاء تحذير منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي بشأن ارتفاع معدلات انتشار الإصابة بكوفيد-19 في إفريقيا ليزيد المخاوف بشأن مستقبل جهود احتواء الفيروس ومصير الشعوب الإفريقية على حد سواء.وحذرت المنظمة من أن القارة التي يبلغ تعداد سكانها 1.3 مليار نسمة قد تصبح البؤرة القادمة للفيروس عالمياً وهو ما قد يؤدي لوفاة أكثر من 300 […]

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