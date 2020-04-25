رغم النبأ السار.. طوزخورماتو يحافظ على ديمومة حظر التجوال

2020/04/25 | 21:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين، حسن زين العابدين، يوم السبت، عن عدم تسجيل أي اصابات اوحالات اشتباه بفيروس كورونا حتى الان، فيما لفت الى الاستقرار التجاري والاقتصادي الذي يسود القضاء.

وقال زيد العابدين في حديث لشفق نيوز "لم نسجل أي اشتباه او اوصابة بفيروس كورونا في طوز خرماتو او النواحي والقصبات التابعة له منذ اندلاع جائحة كورونا"، لافتاً إلى "تواجد تنسيق عال بين ادارة الطوز وخلية الازمة في صلاح الدين في مواجهة واحتواء خطر كورونا الذي حقق نتائج ايجابية كبيرة".

ونبه زين العابدين الى "تواجد مخالفات وعدم التزام بقرارات حظر التجوال في بعض مناطق طوز خرماتو ما يعرض المواطنين لخطر الاصابة او العدوى"، معلنا عن "تنفيذ خطط امنية شاملة للحفاظ على ديمومة حظر التجوال ومحاسبة المخالفين".

واضاف، ان " قضاء طوز خرماتو يشهد استقرارا امنيا واجتماعيا كبيرا ولم يشهد منذ اكثر من عامين أي حوادث او خروقات امنية او طائفية ونسعى للحفاظ على هذه المكتسبات وتعزيز التلاحم بين مكونات القضاء من دون أي تمييز".

ويعد قضاء طوز خرماتو شرقي صلاح الدين من المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل ، ويقع على بعد 45 كلم شرقي تكريت وجنوبي مدينة كركوك، ويتبع اداريا لمحافظة صلاح الدين ويسكنه خليط من السكان العرب والكورد والتركمان.

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