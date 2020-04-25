تحالف الوطن أولا: في حال لم يمرر الكاظمي ستحدث فوضى كبيرة في البلاد

2020/04/25 | 21:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس كتلة الوطن أولاً النيابية محمد إقبال الصيدلي، من وقوع فوضى كبيرة، إذا فشلت الكتل السياسية في تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي

واعتبر الصيدلي في تصريح تكرار سيناريو علاوي والزرفي مضيعة للوقت تعرض العراق لحافة الانهيار، مبينا أن عجلة مباحثات تشكيل الحكومة، ما تزال بطيئة جداً نتيجة انشغال الكاظمي بالخلاف في البيت الشيعي على آلية تشكيل الحكومة، قبل الانتقال إلى الكتل الأخرى.

وأوضح، الكتل السياسية السنية ليست لديها مشكلة مع الكاظمي، ولعل الكتل الكردية كذلك، واصفا الكاظمي بالفرصة الأخيرة أمام الكتل السياسية سنية وشيعية وكردية.

وأضاف، أن هذه الحكومة أمامها تحديات وهي حكومة قصيرة الأمد، مهمتها الأساسية التوطئة للانتخابات وإدارة الملفات الاقتصادية والسياسية الراهنة.

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