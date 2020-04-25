2020/04/25 | 21:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الصحة وجود سلالة متطورة من فيروس كورونا داخلة الى العراق خلال الفترة الماضية

وقال وكيل وزارة الصحة جاسم الفلاحي في تصريح، إن الاجراءات المتخذة من قبل خلية الازمة بشأن تخفيف اجراءات حظر التجوال جاء بناء على كتاب رسمي قدم من قبل وزارة الصحة والبيئة والمتضمنة مجموعة مقترحات بشأن الحظر، لافتا الى ان تمديد ساعات الحظر او تقليصها يعتمد على التقييم اليومي للوباء.

وأشار الى أن الملاحظ خلال الايام الماضية عدم وجود التزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين في فترة رفع الحظر الجزئي، مبينا انه عندما قررت خلية الازمة رفع الحظر بشكل جزئي وضعت مجموعة محددات الا ان هناك عدم التزام بهذه المحددات كفتح المطاعم وازدحام السيارات في الكثير من الطرقات ووجود التجمعات خاصة في المناطق الشعبية والاكثر اصابة بفيروس كورونا.

وأضاف، أنه في حال زيادة الاصابات في قادم الايام ستكون كل الاحتمالات والمقترحات مفتوحة سواء بفرض حظر مناطقي او حظر كلي وغير ذلك من اجل الحفاظ على الصحة العامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة: لا وجود لسلالة متطورة من كورونا داخلة للبلاد خلال الفترة الماضية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة: لا وجود لسلالة متطورة من كورونا داخلة للبلاد خلال الفترة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).