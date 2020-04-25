تخطي حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في بريطانيا 20 ألف حالة وفاة

2020/04/25 | 21:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الجهات الصحية في بريطانيا، تخطي حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، عتبة العشرين الف حالة.

وسجلت الجهات الصحية ثمانمئة وثلاث عشرة حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل مجمل عدد الوفيات إلى عشرين الفا وثلاثمائة وتسع عشرة وفاة، في وقت وصل فيه عدد الإصابات إلى مئة وثمانية وأربعين الفا وثلاثمائة وسبع وسبعين إصابة مؤكدة، بعد تسجيل أربعة الاف وتسعمائة وسبع وسبعين إصابة جديدة.

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