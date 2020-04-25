توقعات تحدد موعدًا لعودة تعافي أسعار النفط لما يصل إلى 40 دولارًا للبرميل

2020/04/25 | 21:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة توقع البنك التجاري الألماني “كومرتس بنك”، أن تتعافى أسعار النفط بحلول نهاية العام الجاري، وأن يسجل مزيج “برنت” 40 دولارا للبرميل.ويتوقع البنك الألماني، أن تؤدي تخفيضات الإنتاج مصحوبة بانتعاش الطلب إلى إعادة توازن سوق النفط في النصف الثاني من العام الجاري.وقال إن الأسعار من المرجح أن تكون منخفضة جدا في […]

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