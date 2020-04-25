2020/04/25 | 21:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى ، ما وصفته بالمجازر العثمانية ضد الأرمن أواخر القرن التاسع عشر.وقالت بيلوسي: “في هذا اليوم، وبعد 105 سنوات من بدء قادة الإمبراطورية العثمانية إبادتهم الممنهجة لـ1.5 مليون من الرجال والنساء والأطفال الأرمن، نأخذ الوقت لتكريم الضحايا والناجين من الإبادة الجماعية للأرمن”.وأضافت: “الأعمال البربرية الرهيبة التي ارتكبت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيلوسي: إبادة العثمانيين للأرمن وصمة عار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيلوسي: إبادة العثمانيين للأرمن وصمة عار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).