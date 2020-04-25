الصحة العالمية: لا حصانة للمتعافين من كورونا

2020/04/25 | 21:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قالت منظمة الصحة العالمية، السبت، إنه لا يوجد دليل حاليا يؤكد أن المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، ولديهم أجسام مضادة، محميون من الإصابة بالعدوى ثانية.وحذرت الصحة العالمية في بيان من استخدام ما وصفتها بـ”جوازات الحصانة” أو “الشهادات الخالية من المخاطر، إثر تعافي البعض من الإصابة بالفيروس.وقالت إن هذه الممارسات تزيد من […]

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