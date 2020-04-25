ملف التعاون الاقتصادي على طاولة الحلبوسي خلال استقبال السفير الكويتي

2020/04/25 | 21:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، مع السفير الكويتي، زيادة التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي.وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم السبت، سفير دولة الكويت في العراق سالم الزمانان، وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، […]

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