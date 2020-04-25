المالية تشرع بفتح حسابات للاتحاد الرياضية

2020/04/25 | 21:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكدت وزارة الشباب والرياضة، ان وزارة المالية ستشرع الأسبوع الحالي بإجراءات فتح حسابات الاتحادات الرياضية ومن ثم تحويل المبالغ لإطلاق رواتب ومنح الاتحادات الرياضية لعام 2020.وقال مدير عام الدائرة القانونية والإدارية والمالية شاكر محمد في بيان للوزارة، تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “الوزارة أرسلت عدة كتب إلى وزارة المالية منذ شهر كانون الثاني […]

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