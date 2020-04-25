نائب: الكاظمي منح السنة والكرد حرية تقديم مرشحيهم وسلك طريقًا آخر مع القوى الشيعية

2020/04/25 | 21:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة قال عضو ائتلاف دولة القانون، النائب كاظع الركابي، اليوم السبت، إن هناك محابات يقوم بها رئيس الوزراء المكلف للمكونين الكردي والسني بمنحهم الحرية بتقديم مرشحيهم للوزارات، فيما يأتي هو ليرشح وزراء في حكومته ويقول للمكون الشيعي هؤلاء مرشحيكم فهذا أمر غير مقبول.وقال عضو الائتلاف النائب كاطع الركابي في تصريح صحفي، إن […]

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