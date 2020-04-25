اخصائي بالصحة يكشف سبب ازدياد الإصابات بفيروس كورونا

2020/04/25 | 21:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف الاخصائي بالصحة العامة الدكتور زياد حازم، اليوم السبت، سبب ازدياد معدلات الاصابات بفيروس كورونا المستجد.وقال حازم في حديث متلفز “العهد”، ان ” ازدياد الإصابات جاء لتأخر الفحص المختبري وخطر المخاوف بكورونا زال تقريبا و الفيروسات بصورة عامة تطور نفسها نتيجة عوامل جينية “.واضاف “ناشدنا وزارة الصحة بالتريث بعودة المواطنين […]

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