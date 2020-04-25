عالم روسي يحدد العدو اللدود لكورونا وصديقها الحميم

2020/04/25 | 21:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أشار رئيس مختبر التكنولوجيات البيولوجية في معهد العلوم الكيميائية، فسيفولود بيلوؤوسوف، إلى “الصديق الحميم” و”العدو اللدود” لفيروس كورونا .وأوضح أن الفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد – 19” لا يمكن أن يعيش من دون رطوبة.لكن الصابون العادي يقضي عليه.وقال العالم إن الكثير يتساءل هل ينقل الفيروس عن طريق مواد مختلفة مثل قبضات الأبواب […]

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