خندق بين كربلاء والانبار لتأمين التجارة مع السعودية !

2020/04/25 | 21:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي، مساء السبت، عن إنشاء خندق من الجهة الغربية للحدود الفاصلة بين المحافظة ومحافظة الانبار بطول 120 كم “.وقال الهاشمي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الهدف من إنشاء الخندق جاء لغرض تأمين وحماية التجارة البرية بين […]

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