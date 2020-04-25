حقوق الانسان في البصرة تحذر من ’’ضرر كبير’’ قد يوقف الحياة لفترة طويلة

2020/04/25 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

حذرت مفوضية حقوق الانسان في البصرة، السبت (25 نيسان 2020)، من ضرر كبير قد يوقف الحياة بالمحافظة ...





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